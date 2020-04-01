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Тюменцев приглашают присоединиться к акции "Письмо Победы"

Общество, 17:40 30 апреля 2020

волонтёрыпобеды.рф | Фото: волонтёрыпобеды.рф

Акцию "Письмо Победы" под девизом "Скажи спасибо лично" запустило Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

Написать слова поздравления и благодарности в адрес ветеранов предлагают всем желающим, а активисты из разных поселков, городов и стран доставят их героям с 7 по 9 мая.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо на сайте волонтерыпобеды.рф кликнуть на баннер "Письмо Победы" и скачать бланк акции "Письмо Победы" в формате А4.

Написать письмо-поздравление ветерану Великой Отечественной войны. Отсканировать бланк письма (при заполнении бланка вручную) или сохранить бланк в электронном формате (Word, PDF). Отправить бланк на электронную почту – pismo@vsezapobedu.com, указав в теме письма: "Письмо Победы" и регион (пример: Письмо Победы_Курская область). Рассказать о своем участии в акции друзьям и выложить пост в социальных сетях с хештегами #скажиспасиболично #волонтерыпобеды .

Чтобы написать адресное письмо ветерану, необходимо указать в поле письма его контактные данные: ФИО, адрес проживания (город/населенный пункт/улица/квартира). Кроме того, на сайте и официальной странице Движения ВКонтакте есть возможность посмотреть истории участников Великой Отечественной войны.

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# ветераны , письмо

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