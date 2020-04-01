Победителей муниципального конкурса "Узнай героя-земляка" назвали в Сорокинском районе

| Фото: www.sorokino.admtyumen.ru | Фото: www.sorokino.admtyumen.ru

Итоги муниципального этапа областного конкурса "Узнай героя-земляка" подвели в Сорокинском районе, сообщает отдел образования администрации муниципалитета.

Конкурс среди школьников и школ к 75-летию Победы стартовал в декабре 2019 года и был посвящен землякам — Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, рождённым в 1905, 1910, 1915, 1920, 1925 годах.

В номинации "Лучший альбом" 1 место заняли ученики 10а класса Сорокинской школы №1. За "Лучший урок мужества, посвящённый герою-земляку" грамота за первое место присуждена педагогу Сорокинской специальной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Антонине Пресняковой. Лучшую стенгазету создали волонтеры отряда "Пульс", 9 класса Готопутовской школы. В номинация "Лучшая музейная комната" первое место у учеников 5 класса Ворсихинской школы, классный руководитель Наталья Слободчикова.

Все работы будут направлены на областной этап конкурса.