Тюменские школьники могут принять участие во всероссийской акции "Летопись сердец"

| Фото: Министерство культуры во ВКонтакте | Фото: Министерство культуры во ВКонтакте

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Школьников приглашают принять участие во всероссийской акции "Летопись сердец", сообщает Министерство культуры.

Начиная с 29 апреля школьники могут поздравить видеороликом со стихотворением ветеранов Великой Отечественной войны или почтить память своих предков, которые сражались за Родину.

Все видеоролики, отправленные на почту letopisserdec@yandex.ru, будут опубликованы в "Яндекс.Эфире" 9 мая 2020 года. По желанию авторы могут выложить видеоролики в свои социальные сети с хештегами #летописьсердец, #культурныймарафон, #культуровень.

"Поэзия часто помогала людям сохранить крепость духа и веру в лучшее даже в самые тяжелые времена. В преддверии 9 Мая мы предлагаем языком поэзии вспомнить своих близких, которые прошли через те страшные годы, и отдать дань уважения их подвигу. Приглашаем всех желающих поддержать акцию и поздравить ветеранов", – сказала заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

Для подготовки к чтению стихотворения народный артист России Евгений Миронов провел видео-мастер-класс со школьниками Саратовской области. Примером разбора стихотворения стал отрывок из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин".