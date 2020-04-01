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На Соборной площади Ишима зажгут вечный огонь

Общество, 09:40 30 апреля 2020

администрация Ишима во ВКонтакте На Соборной площади Ишима зажгут вечный огонь | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

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Вечный огонь зажгут на Соборной площади Ишима к 9 Мая, сообщает администрация города.

Решение о его монтаже принято после проведенного в социальных сетях опроса населения. В 2019 году ишимцам предлагалось рассмотреть возможность замены монумента, но большинство высказались против этой идеи. Горожане хотели бы видеть на этом историческом месте вечный огонь.

Все согласования с газовой службой проведены, за счет бюджетных средств и средств областных депутатов приобретено и смонтировано оборудование. Оно проходит пусконаладку. Зажечь символ памяти о подвиге защитников Родины планируется 7-8 мая.

"Огонь будет гореть непрерывно и постоянно, чтобы напоминать всем нам о той цене, которую наша страна заплатила за мир на земле", - написал глава Ишима Федор Шишкин на своей странице в Instagram.

Напомним, что летом 2019 году на Соборной площади заменили брусчатку, таблички с именами павших воинов, смонтировав к ним подсветку.

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# Вечный огонь , Ишим

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