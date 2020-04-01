Ветераны обратились к тюменцам с баннеров

фото Даниил Савиных фото Даниил Савиных

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Три баннера с портретами ветеранов разместили на улицах Тюмени к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

С портретов в глаза нынешнему поколению тюменцев смотрят люди, чью юность искалечила та страшная война - 91-летний житель блокадного Ленинграда Владимир Романович Кноль, 92-летняя труженица тыла Зинаида Осиповна Леменкова и 82-летняя бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей Валентина Петровна Сарапу.

Владимиру Романовичу Кнолю было 13 лет, когда началась блокада Ленинграда.

"С каждым днем еды становилось все меньше, пределом для многих стало получение 125 граммов хлеба. Тем не менее люди старались помогать друг другу. Нас бомбили постоянно, почти каждый день. По звукам мы легко научились определять, советский самолет летит или фашистский бомбардировщик. Несколько раз попадал под обстрелы, однажды мне завалило ногу кирпичами и стеклом, но я выкарабкался, остались лишь ссадины и шрамы. Как-то к нам зашла соседка и стала рассуждать с мамой о том, что когда-то этот кошмар закончится и все будет, а я не утерпел и спросил, неужели и мороженое тоже снова будет?", - вспоминает ветеран.

Во время войны юный ленинградец трудился и все заработанные деньги переводил на строительство танков. Сегодня ветеран ведет активный образ жизни, общественную работу, принимает участие в патриотическом воспитании школьников.

"Хочешь жить достойно - получай образование!", - напутствует Владимир Романович Кноль молодых тюменцев.

фото Даниил Савиных фото Даниил Савиных

Зинаида Осиповна Леменкова всю войну трудилась на оборонном заводе. За это она награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Главное в жизни - смотреть вперед и никогда не унывать!", - убеждена Зинаида Осиповна.

Валентина Петровна Сарапу - председатель Совета организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей, организатор многих патриотических акций. Ее семья находилась в фашистском лагере на территории оккупированной Воронежской области, и была освобождена Красной Армией в конце 1943 года.

"Земля, дай разум всем живущим людям, дай силу тем, кто может защитить, добра тому, кто добр со слабым будет, дай память всем, чтобы о прошлом не забыть. Продли себе жизнь! Вместе против одиночества!", - обращается она к жителям областного центра.

Особенно примечательно, что ветераны смогут увидеть баннеры со своими портретами из окон своих квартир.

фото Даниил Савиных фото Даниил Савиных

Евгений Бабенко