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Более тридцати семей в Винзилях посадили деревья во время акции "Сад Памяти"

Общество, 15:19 29 апреля 2020

Винзилинская школа во ВКонтакте | Фото: Винзилинская школа во ВКонтакте

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Более 30 семей в пос. Винзили присоединились ко Всероссийской акции "Сад Памяти", сообщает управление образования администрации Тюменского района.

Дети вместе с родными высаживают деревья у себя на участках в память прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Все фото размещаются в школьной группе во ВКонтакте с хэштегом #СадПамяти и исторической справкой о героях. Присоединиться может любой желающий.

Школьники Тюменского района активно поддержали Всероссийский флешмоб-эстафету "Георгиевская ленточка. Мы помним! Мы гордимся!" и участвуют в других в онлайн-акциях и конкурсах, посвященных 75-летию Победы. В Червишевской школе в апреле проходит марафон "Песни Победы в кругу семьи". Школьники вместе с родителями поют военные песни и записывают их на камеру. Все видеозаписи публикуются в школьной группе. Ученица 3 класса этой школы Анастасия Лискова стала победителем Всероссийского творческого конкурса "Вечная память ветеранам" с работой "Мир в твоих руках!".

В Переваловской школе на базе "Точки роста" к юбилею Победы запустили онлайн-викторину для учеников 5-11 классов. Это универсальная игровая форма для сохранения исторической памяти о важных датах, событиях и подвигах героев. Викторина стартовала с начала апреля и продлится до 8 мая. Также в школе продолжает работу в дистанционном формате экспозиция к юбилею Победы.

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# акции , конкурсы , Тюменский район , школьники , юбилей Победы

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