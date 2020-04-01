Ишимские ветераны получили ключи от новых квартир

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Яковлевна Космачева и вдова ветерана войны Евгения Марковна Данилович из Ишима получили ключи от новых благоустроенных квартир. Их вручил глава муниципалитета Федор Шишкин, сообщает администрация города.

Обе женщины были поставлены на учет в марте 2019 года, в апреле их жилищный вопрос решен положительно.

Мария Космачева была санитаркой на фронте, после окончания войны вместе с мужем воспитывала троих детей. Сейчас у 96-летней Марии Яковлевны есть праправнуки. Живет ветеран вместе с дочерью. Получению квартиры очень обрадовалась. В новостройке по ул. Курганской хорошая отделка, горячая вода и уютный двор. Переезд семья планирует в ближайшее время.

Глава Ишима Федор Шишкин поздравил ветеранов с приближающимся юбилеем Победы, пожелал им крепкого здоровья и долголетия.

Исполнительный секретарь Ишимского городского местного отделения партии "Единая Россия" поблагодарила ветеранов за неоценимый вклад в Победу над фашизмом.

К 9 мая частникам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, вдовам погибших или умерших фронтовиков вручают поздравительные открытки и подарки от губернатора Тюменской области. В Ишиме продуктовые наборы предусмотрены для 443 человек.