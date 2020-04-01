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Написать эссе или исполнить песню о героях войны предлагают жителям Тобольска

Общество, 08:45 29 апреля 2020

Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска | Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска

Жителей Тобольска приглашают принять участие в проекте "Поклонимся великим тем годам…", посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок на участие уже начался и продлится до 15 мая, сообщает администрация Тобольска.

Участникам необходимо исполнить песню, стихотворение или прозу о Великой Отечественной войне, и опубликовать видео на стене группы городского Центра реализации молодежных и профилактических программ в социальной сети "Вконтакте".

Также можно рассказать историю о герое своей семьи и опубликовать ее в текстовом варианте, прикрепив сохранившиеся в семейном архиве фотографии.

Желающие могут представить эссе в формате письма ребенку периода Великой Отечественной войны, стихотворения собственного сочинения по данной тематике. Такие работы могут быть адресованы детям-героям, "сынам полка", детям, работавшим в тылу.

Подробная информация о проекте размещена на странице организаторов в соцсети "ВКонтакте".

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# 75-летие Победы , День Победы , конкурс

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