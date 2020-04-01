Написать эссе или исполнить песню о героях войны предлагают жителям Тобольска

| Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска | Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска

Жителей Тобольска приглашают принять участие в проекте "Поклонимся великим тем годам…", посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок на участие уже начался и продлится до 15 мая, сообщает администрация Тобольска.

Участникам необходимо исполнить песню, стихотворение или прозу о Великой Отечественной войне, и опубликовать видео на стене группы городского Центра реализации молодежных и профилактических программ в социальной сети "Вконтакте".

Также можно рассказать историю о герое своей семьи и опубликовать ее в текстовом варианте, прикрепив сохранившиеся в семейном архиве фотографии.

Желающие могут представить эссе в формате письма ребенку периода Великой Отечественной войны, стихотворения собственного сочинения по данной тематике. Такие работы могут быть адресованы детям-героям, "сынам полка", детям, работавшим в тылу.

Подробная информация о проекте размещена на странице организаторов в соцсети "ВКонтакте".