Баннеры с письмами фронтовиков установили на улицах Тобольска

| Фото: дизайнера Елены Делеске | Фото: дизайнера Елены Делеске

Баннеры с письмами фронтовиков "Письма памяти" появились на пересечении улиц Ремезова и Доронина в Тобольске. 32 письма от солдат Тобольска и Тюмени легли в основу создания памятных полотен.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в департаменте по культуре и туризму администрации Тобольска.

Длина баннеров - 250 метров длина, общая площадь - 500 кв. метров. Идея создания полотна с солдатскими треугольниками родилась во время мозгового шторма членов тобольского оргкомитета по празднованию Дня Победы. Специалисты Центральной библиотеки города предоставили информацию по письмам – они взяты из книг "Письма с фронта" и "С верой в победу", изданные к 70-летию Великой Победы Всероссийской организацией ветеранов войны и труда.

Дизайнеры компании "Синергия медиа" сверстали все это в единый макет, подобрав элементы эпохи - медали, фляжки, карты - то, что было в распоряжении солдат Великой Отечественной войны.

"Для меня как дизайнера это было одной из самых сложных задач - отключиться от эмоций и верстать макеты. Все равно вчитывалась в каждое письмо, представляла, как человек сидит и пишет своей совсем маленькой дочке, что все будет хорошо и папа скоро вернется домой. А дата стоит внизу - 1941 год", - говорит дизайнер проекта Елена Делеске.

Баннеры с письмами фронтовиков – одно из направлений комплексной работы по организации празднования 75-летия Великой Победы в Тобольске. Продолжается работа по монтажу и установке мемориального комплекса "Тоболяков Бессмертный полк" и "Стены народной памяти", аллеи Героев. Ведется благоустройство на памятниках и мемориалах, посвященных землякам-участникам Великой Отечественной войны.

Анжела Лебедева