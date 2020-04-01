В Тобольск начали поступать модули "Стены Памяти"

В Тобольск начали поступать модули «Стены Памяти» | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Инстаграм В Тобольск начали поступать модули «Стены Памяти» | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Инстаграм

Первые два модуля "Стены Памяти" поступили в Тобольск 25 апреля. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм написал глава города Максим Афанасьев.

Работа по созданию монументального комплекса "Тоболяков Бессмертный полк", куда входит "Стена Памяти", стартовала в начале апреля. Изготовлением модулей для "Стены Памяти" занимается производственная компания "Югор".

Как сообщили корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в городском департаменте по культуре и туризму, всего планируется к установке 12 модулей памятной стены. К 5 мая будет установлено восемь. В настоящий момент собрано более 3 тыс. фотографий. Количество фотографий на одном модуле с двух сторон – 304 штуки.

"В рамках цикла мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и в связи с систематическими обращениями тоболяков о размещении на территории города стационарной "Стены памяти" с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, администрацией города совместно с правительством Тюменской области проработан вопрос по установке мемориально-скульптурного ансамбля "Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк". Проект ансамбля разработан ООО "Творческо-производственное объединение Екатеринбургский художественный фонд"", - добавили в департаменте культуры администрации Тобольска.

Ансамбль состоит из двух взаимосвязанных объектов: монумента "Тоболяков Бессмертный полк" и "Стены народной памяти". На лицевой поверхности монумента размещается барельеф "Тоболяков Бессмертный полк", на котором изображены идущие навстречу зрителям тоболяки - участники Великой Отечественной войны. Логическим продолжением монумента является "Стена народной памяти", состоящая из отдельно стоящих модулей. Каждый из модулей представляет металлическую конструкцию, состоящую из соединенных друг с другом пустых фотографических рамок.

"На стене размещаются фотографии родственников жителей Тобольска – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вне зависимости от воинских званий, наград, национальности, вероисповедания, места рождения, призыва на воинскую службу и захоронения. Фотографии выполняются на всепогодном пластике, снабжены соответствующими подписями и закреплены в рамках с помощью механического крепления", - отметили организаторы проекта.

Добавим, над созданием мемориальной композиции "Тоболяков Бессмертный полк" в течение девяти месяцев трудились художники, скульпторы Екатеринбургского художественного фонда, под руководством директора Сергея Титлинова.

Анжела Лебедева