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Тюменцы-узники фашистских концлагерей получат продуктовые наборы

Общество, 20:30 29 апреля 2020

со страницы Николая Брыкина в Фейсбуке | Фото: со страницы Николая Брыкина в Фейсбуке

37 бывших малолетних узников фашистских концлагерей, проживающих в Тюмени, в преддверии Дня Победы получат продуктовые наборы. Инициатива принадлежит депутату Госдумы, члену фракции "Единая Россия" Николаю Брыкину.

11 апреля отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Это один из главных праздников в жизни тех, кто прошел через этот ад. "Мы не имеем права забывать о людях, на чью долю выпали такие испытания: детство и юность они провели в концлагерях. Они проявили мужество, стойкость и силу духа", - отметил Николай Брыкин.

Сумки с мясными и молочными продуктами, кондитерскими изделиями, мукой, маслом, сахаром ветеранам вручают ребята из проекта "Единой России" "ПолитСтартап", Молодежной общественной палаты при Тюменской областной думе, регионального отделения "Опоры России".

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Руководитель общественной организации, объединяющей узников фашистских концлагерей, Валентина Сарапу поблагодарила всех неравнодушных за внимание и помощь ветеранам. "Мы остались без детства, выжили чудом. Сейчас наша цель – сохранить правду о том страшном времени и передать воспоминания подрастающему поколению", - говорит Валентина Сарапу.

С 1933 по 1945 годы через фашистские концлагеря прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Около 5 миллионов погибших были гражданами СССР. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран было создано более 14 тыс. концентрационных лагерей.

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# Госдума РФ , Николай Брыкин , продуктовые наборы

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