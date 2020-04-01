Тюменцы-узники фашистских концлагерей получат продуктовые наборы

| Фото: со страницы Николая Брыкина в Фейсбуке | Фото: со страницы Николая Брыкина в Фейсбуке

37 бывших малолетних узников фашистских концлагерей, проживающих в Тюмени, в преддверии Дня Победы получат продуктовые наборы. Инициатива принадлежит депутату Госдумы, члену фракции "Единая Россия" Николаю Брыкину.

11 апреля отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Это один из главных праздников в жизни тех, кто прошел через этот ад. "Мы не имеем права забывать о людях, на чью долю выпали такие испытания: детство и юность они провели в концлагерях. Они проявили мужество, стойкость и силу духа", - отметил Николай Брыкин.

Сумки с мясными и молочными продуктами, кондитерскими изделиями, мукой, маслом, сахаром ветеранам вручают ребята из проекта "Единой России" "ПолитСтартап", Молодежной общественной палаты при Тюменской областной думе, регионального отделения "Опоры России".

Руководитель общественной организации, объединяющей узников фашистских концлагерей, Валентина Сарапу поблагодарила всех неравнодушных за внимание и помощь ветеранам. "Мы остались без детства, выжили чудом. Сейчас наша цель – сохранить правду о том страшном времени и передать воспоминания подрастающему поколению", - говорит Валентина Сарапу.

С 1933 по 1945 годы через фашистские концлагеря прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Около 5 миллионов погибших были гражданами СССР. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран было создано более 14 тыс. концентрационных лагерей.