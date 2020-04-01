Заявки на фотоконкурс "Была война... была Победа" принимают до 20 мая

| Фото: Общественная молодежная палата Голышманово во ВКонтакте | Фото: Общественная молодежная палата Голышманово во ВКонтакте

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Прием заявок на фотоконкурс "Была война... была Победа" продолжится до 20 мая, сообщает Общественная молодежная палата Голышманово.

Заявки и фотографии принимают не в бумажном, а электронном варианте по почте общественной молодежной палаты gol_omp2018@mail.ru.

Конкурс проходит по номинациям: "Этот День Победы" (фотографии с Парадов Побед и праздников 9 Мая разных лет); "Наследники Великой Победы" (фотопортреты наших современников – потомков ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии участников патриотических движений и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, фотографии защитников Отечества – офицеров, солдат); "От героев былых времен…" (места памяти, памятные места. Фото воинских мемориалов и обелисков, фотографии памятников на основе военной техники, архитектурных памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В данной номинации могут быть представлены фотографии благоустройства мест памяти воинов Великой Отечественной войны); "Фронтовая фотография" (фотографии из семейных альбомов, сделанные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); "Они ковали Победу в тылу" (фотографии, посвященные труженикам тыла, вкладу работников трудового фронта в Победу).

В конкурсе могут участвовать все желающие, независимо от пола и возраста. Участник обязательно должен заполнить заявку, указав в ней номинацию, название работы; контактную информацию участника, ФИО и возраст, автора фотографии, сделавшего снимок (если вы не знаете, кому принадлежит фото, напишите в этой графе "автор неизвестен", год съемки, территорию или учреждение, контактный телефон, электронный адрес.

После того, как участник конкурса предоставит организаторам заявку, его фотография будет добавлена в фотоальбом группы "Была война... была Победа".

После окончания даты приема работ жюри выберет победителя конкурса.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-919-951-94-15 (Ольга).