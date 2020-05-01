В Ялуторовске проходит акция "Мирные окна"

| Фото: Марии Егоровой | Фото: Марии Егоровой

Акция "Мирные окна" стартовала в Ялуторовске 28 апреля. Организаторы – специалисты ялуторовского Молодежного центра. Она приурочена к всероссийской акции "Окна Победы".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила специалист по работе с молодежью Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Мария Егорова.

"Возможность выразить причастность к празднованию юбилея Победы есть у каждого, для этого достаточно украсить свои окна элементами праздника: голуби, цветы, цифра 75 – то есть все то, что говорит о Дне Победы. Тем самым мы можем сказать нашим фронтовикам: "Спасибо за Победу", "За мир во всем мире!"", - говорит она.

Участникам акции предлагают вырезанными элементами, символами и рисунками украсить окна дома. Сделать фотографии, разместить их в социальных сетях с хештегами #ОкнаПобеды#мирныеокна#Тюменьпобедная#.

По словам Марии Егоровой, жители Ялуторовска охотно присоединяются к акции "Мирные окна". Организаторы отмечают, что помимо данной акции, жители города могут стать участниками проекта "Георгиевская лента" и "Бессмертный полк" онлайн.