"Цветы благодарности" распустятся в Ишимском районе

| Фото: Боровской дом культуры | Фото: Боровской дом культуры

Акцию #Цветыблагодарности2020 запустили работники Ишимского районного Дворца культуры. Они предлагают присоединиться к ней всех желающих.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор РДК Светлана Щукина.

"Вынесем цветы на свои балконы, на придомовую территорию, нарисуем их на окнах, разместим рисунки с изображением цветов на стеклах наших автомобилей, на дверях квартир и подъездов, выставим цветы в социальные сети на свои страницы с обязательным хештегом #Цветыблагодарности2020. Сделаем это в знак уважения и благодарности за мир и независимость России нашим дорогим ветеранам и тем, кто не вернулся с полей сражений, пусть и они улыбнутся нам с небес!" – призвала Светлана Щукина.

Она пояснила, что общественная инициатива родилась к 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны не случайно. Залпы салютов разноцветными букетами расцветают в небе каждое 9 мая, цветы несут люди в День Победы к памятникам и мемориалам, цветы олицетворяют саму жизнь.

"В самоизоляции мы устали от однообразия квартир, пусть #цветыблагодарности2020 украсят праздник", – подчеркнула директор.

Участникам предлагают добавлять свои цветы благодарности на страницы в соцсети, размещать в комментариях. По хештегу организаторы найдут фото всех участников и смонтируют фильм с последующим размещением в соцсетях.

Инна Кондрашкина