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Молодогвардейцы передадут георгиевские ленточки посетителям и сотрудникам МФЦ

Общество, 14:47 02 мая 2020

Тюменская линия

800 георгиевских ленточек передадут активисты регионального отделения "Молодой гвардии" сотрудникам Многофункционального центра "Мои документы" на ул. Первомайской, 50/1 в Тюмени.

Акция состоится 6 мая в 13 часов. Ленточки передадут сотрудникам центра и посетителям, сообщает пресс-служба "Молодой гвардии".

Отметим, в период повышенной готовности традиционная акция "Георгиевская ленточка" в Тюменской области проходит в новом формате. Чтобы стать участником, пользователям социальных сетей предлагается разместить на своей странице аватар с георгиевской ленточкой или опубликовать запись на личной странице с упоминанием хэштегов #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь.

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# Георгиевская ленточка , Молодая гвардия , МФЦ

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