Ялуторовчанки спели "Синий платочек" для международного конкурса

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Елена Зильбер и Екатерина Бурнашова из Ялуторовска поучаствовали в международном конкурсе творческих работ "Синий платочек".

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель конкурсанток, педагог культурного центра "Арт-Вояж" Светлана Березовская, проект призван напомнить о вкладе советских женщин в Победу и укрепление мира.

"Мы впервые участвовали в этом конкурсе, было огромное желание присоединиться к нему накануне Дня Победы. Готовиться в домашних условиях было нелегко, но мы справились. Песня "Синий платочек" обязательна для исполнения - все участники представляют только ее", - отметила Светлана Березовская.

Обе конкурсантки имеют опыт серьезных выступлений. Елена Зильбер - солистка вокал-группы "Версаль", в коллективе поет 15 лет. Екатерина Бурнашова занимается 2 года. Руководитель отмечает ее талант и трудолюбие. Выступления девушек можно посмотреть здесь.

Итоги конкурса подведут 9 мая в формате онлайн-парада победителей.

Евгения Шевцова