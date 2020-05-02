Более тридцати онлайн-проектов ко Дню Победы увидят тюменцы

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32 онлайн-проекта, посвященных 75-летию Победы, подготовило Тюменское концертно-театральное объединение. Часть из них уже стартовала в соцсетях и на ютуб-канале.

Один из них - проект "Стена памяти", его запустили в начале 2020 года. Здесь собраны личные истории сотрудников ТКТО, в которых они рассказывают о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. "Стену памяти" будут обновлять до конца года.

Также в онлайн покажу записи лучших концертов и спектаклей коллективов концертно-театрального объединения на тему войны. К примеру, Тюменский драматический театр покажет "Эшелон" и "Балладу о солдате". Тобольский драматический театр имени петра Ершова - "Прощание славянки", "Прощай, конферансье!", "Саня, Ваня, с ними Римас" и "В списках не значился".

Тюменский театр кукол подготовил спектакли "Детство,опаленное войной", "Солдатская краюха". 6 и 9 мая покажут запись благотворительного театрализованного гала-концерта для ветеранов войны и тружеников тыла "Голоса Победы".

Творческий проект Тюменской филармонии "Музыка войны и Мира" начнется 7 мая в 16 часов. В программе произведения отечественных композиторов. Также филармония приглашает вспомнить яркий концерт Тюменского филармонического оркестра на набережной Туры "Музыка на воде".

1 мая стартовал онлайн - проект "Тюменское караоке "Песни Победы". В группах ТКТО в соцсетях страницах социальных сетей ТКТО можно найти тексты и музыку песен военных лет. Проект реализован Управлением по организации и проведению областных мероприятий.

Дворец культуры "Нефтяник" приглашает поучаствовать в акции "Открытка победителям" и песенно-поэтической кампании "Победа! Помнить вечно".

Также Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмень" уже запустило челленджи "Поем военные песни", "Читаем стихи о войне", открыли онлайн-выставку "Великая Отечественная война в образах".

"Мы постарались подготовить разноформатные онлайн-мероприятия.Многие из них продолжатся и после 9 мая. Принимайте активное участие: исполняйте песни, декламируйте стихи, делитесь архивными фотографиями вашей семьи, высылайте нам рисунки о войне. Все это – память о героическом поколении, которое нам подарило Победу", - призвала тюменцев первый заместитель генерального директора ТКТО Вероника Кирюшина.