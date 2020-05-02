В Ишиме подготовили уникальные открытые выставки ко Дню Победы

Фото Геннадия Крамора Фото Геннадия Крамора

Три открытые выставки на фасадах зданий подготовили сотрудники Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова ко Дню Победы.

Идея воплотилась благодаря инициативе главы города Федора Шишкина и финансовой поддержке депутата Тюменской областной Думы Александра Ширыкалова. Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" ученый секретарь музейного комплекса Геннадий Крамор, его коллеги проделали огромную работу. Ознакомиться с результатом можно на трех зданиях: баннеры и выставочные планшеты разместили на их фасадах и в окнах.

Первая выставка - "Герои Советского Союза" - открылась на здании музея "Городская управа" на ул. Ленина, 64. Она включает фотографии 12 Героев Советского Союза и полного кавалера ордена Славы, чья судьба была связана с Ишимом. Снимки подготовили во время издания книги ишимского краеведа Владимира Озолина "Герои Советского Союза земли Ишимской" в 2017 году. Теперь с ними могут ознакомиться все желающие.

На окнах "Арт-галереи" на ул. Луначарского, 62 разместили проект "Ишим: 1941-1945". Это иллюстрации, вошедшие в первое издание одноименной книги Владимира Озолина, вышедшей в апреле 2020 года. Геннадий Крамор рассказал, что фото времен войны в Ишиме было очень сложно отыскать - в ту пору в местной газете не было фотографа.

Однако снимки стали находиться практически чудесным образом: в архиве города, в фондах музея, в архивах предприятий и местных жителей. Так собралась уникальная коллекция. Познакомиться с ней теперь можно не только в книге, но и на открытой выставке - всего она включает 13 планшетов с 2-3 снимками на каждом.

"На них показана жизнь города с разных сторон: военной, культурной, работа предприятий во времена войны, госпиталей, храмов, транспорта. Эту выставку мы также вписали в большой проект "Окна Победы". Без сомнения, она заслуживает внимания горожан", - отметил Геннадий Крамор.

Землякам-победителям посвящена отдельная выставка на здании музея Петра Ершова на ул. Советской, 30. Это фотографии воинов-ишимцев из архива музея и личных фондов горожан. Портреты уже украшали стены музея, но, по словам Геннадия Крамора, висели высоко и внимательно рассматривать их было неудобно. Теперь с фотографиями героев-земляков можно познакомиться поближе.

Также Геннадий Крамор заверил, что желающие смогут познакомиться с экспозициями после завершения режима повышенной готовности - все три выставки задержатся на зданиях надолго. В майские праздники по ним проведут онлайн-экскурсии. Записи можно посмотреть в группе Ишимского музейного комплекса во ВКонтакте. О начале трансляции сотрудники сообщат отдельно.

Евгения Шевцова