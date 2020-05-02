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В Ишиме подготовили уникальные открытые выставки ко Дню Победы

Общество, 18:00 02 мая 2020

Фото Геннадия Крамора

Три открытые выставки на фасадах зданий подготовили сотрудники Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова ко Дню Победы.

Идея воплотилась благодаря инициативе главы города Федора Шишкина и финансовой поддержке депутата Тюменской областной Думы Александра Ширыкалова. Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" ученый секретарь музейного комплекса Геннадий Крамор, его коллеги проделали огромную работу. Ознакомиться с результатом можно на трех зданиях: баннеры и выставочные планшеты разместили на их фасадах и в окнах.

Первая выставка - "Герои Советского Союза" - открылась на здании музея "Городская управа" на ул. Ленина, 64. Она включает фотографии 12 Героев Советского Союза и полного кавалера ордена Славы, чья судьба была связана с Ишимом. Снимки подготовили во время издания книги ишимского краеведа Владимира Озолина "Герои Советского Союза земли Ишимской" в 2017 году. Теперь с ними могут ознакомиться все желающие.

На окнах "Арт-галереи" на ул. Луначарского, 62 разместили проект "Ишим: 1941-1945". Это иллюстрации, вошедшие в первое издание одноименной книги Владимира Озолина, вышедшей в апреле 2020 года. Геннадий Крамор рассказал, что фото времен войны в Ишиме было очень сложно отыскать - в ту пору в местной газете не было фотографа.

Однако снимки стали находиться практически чудесным образом: в архиве города, в фондах музея, в архивах предприятий и местных жителей. Так собралась уникальная коллекция. Познакомиться с ней теперь можно не только в книге, но и на открытой выставке - всего она включает 13 планшетов с 2-3 снимками на каждом.

"На них показана жизнь города с разных сторон: военной, культурной, работа предприятий во времена войны, госпиталей, храмов, транспорта. Эту выставку мы также вписали в большой проект "Окна Победы". Без сомнения, она заслуживает внимания горожан", - отметил Геннадий Крамор.

Землякам-победителям посвящена отдельная выставка на здании музея Петра Ершова на ул. Советской, 30. Это фотографии воинов-ишимцев из архива музея и личных фондов горожан. Портреты уже украшали стены музея, но, по словам Геннадия Крамора, висели высоко и внимательно рассматривать их было неудобно. Теперь с фотографиями героев-земляков можно познакомиться поближе.

Также Геннадий Крамор заверил, что желающие смогут познакомиться с экспозициями после завершения режима повышенной готовности - все три выставки задержатся на зданиях надолго. В майские праздники по ним проведут онлайн-экскурсии. Записи можно посмотреть в группе Ишимского музейного комплекса во ВКонтакте. О начале трансляции сотрудники сообщат отдельно.

Фото Геннадия Крамора Фото Геннадия Крамора Фото Геннадия Крамора Фото Геннадия Крамора ﻿

Евгения Шевцова

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# 75-летие Победы , выставка , Геннадий Крамор , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

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