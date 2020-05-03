Строительство школ и детсадов в Тюменской области идет по графику

Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Далее в сюжете Сайт 75-летия Победы запустили в Тюменской области

Строительство 5 детских садов и 10 школ продолжается в Тюменской области в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография". Об этом сообщает пресс-служба областного Главного управления строительства

Кроме того, ведется строительство нескольких спортивных объектов. В частности, продолжается строительство крытых бассейнов в городах Ялуторовск и Заводоуковск. После подготовительных работ на объектах уже приступили к устройству котлована.

В Тюмени в строящемся центре спортивной гимнастики в границах улиц Волочаевская-Ватутина строители ведут отделочные работы.

В Тобольске в рамках реализации программы "Тобольск-2020" продолжается строительство крытого бассейна, где в настоящее время идет заливка чаши бассейна. А также идут процедуры по вводу в эксплуатацию крытого ледового корта.

Точно такой же ледовый каток строится и в п. Винзили Тюменского района, контракт был заключен в феврале, сейчас строители завершили ряд подготовительных работ на участке.

Ввод в эксплуатацию всех спортивных объектов состоится в сроки, оговоренные контрактами на строительство.