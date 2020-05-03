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Сайт 75-летия Победы запустили в Тюменской области

Общество, 10:02 03 мая 2020

память72.рф | Фото: память72.рф

Сайт память72.рф, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, запущен в регионе в преддверии 9 Мая. Он поможет жителям Тюменской области сориентироваться в сотнях интересных событий и акций в своем городе, спланировать собственную программу празднования.

На интернет-ресурсе публикуются новости, актуальная информация о масштабных всероссийских акциях, участие в которых принимают люди по всей стране.

Есть раздел с фото- и видеоархивами, в котором собраны снимки и записи парадов предыдущих лет, фильмы и сюжеты, интервью с ветеранами и многое другое.

Посетителей сайта приглашают выбрать дату в календаре на сайте и узнать программу праздника в своем городе.

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# 75-летие Победы , сайт

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