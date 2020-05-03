Сайт 75-летия Победы запустили в Тюменской области

| Фото: память72.рф | Фото: память72.рф

Сайт память72.рф, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, запущен в регионе в преддверии 9 Мая. Он поможет жителям Тюменской области сориентироваться в сотнях интересных событий и акций в своем городе, спланировать собственную программу празднования.

На интернет-ресурсе публикуются новости, актуальная информация о масштабных всероссийских акциях, участие в которых принимают люди по всей стране.

Есть раздел с фото- и видеоархивами, в котором собраны снимки и записи парадов предыдущих лет, фильмы и сюжеты, интервью с ветеранами и многое другое.

Посетителей сайта приглашают выбрать дату в календаре на сайте и узнать программу праздника в своем городе.