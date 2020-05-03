Новый палисадник сделают для ветерана из Буньково односельчане

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Новый палисадник сделают неравнодушные жители села Буньково Упоровского района для единственного в поселении участника Великой отечественной войны Алексея Александровича Ракова.

Как рассказала глава поселения Елена Шумайлова, такой подарок к 9 мая будет сделан по инициативе администрации и местного Совета ветеранов.

"Мы обратились к генеральному директору агрофирмы "КРиММ" Геннадию Рязанову, рассказали об идее и попросили помочь финансово. Он не отказал и строительный материал уже закупили и привезли. Скоро волонтеры приступят к строительству", - рассказала Елена Шумайлова.

Ветеран переехал с семьей в Буньково из деревни Осеевой, что неподалеку в 1983 году. С тех пор, как умерла его жена, он много лет живет один. Пятеро детей и большинство из 20 внуков разъехались, в селе остался лишь старший сын Владимир, уже сам пенсионер. Конечно, с возрастом сил у Алексея Александровича значительно поубавились, к тому же он потерял зрение и почти никуда не выходит. В домашнем хозяйстве ему помогают социальный работник.

В октябре юбилейного года Великой Победы, ветеран отметит и личный юбилей – 95-летие. Родился и вырос будущий солдат Второй мировой в селе Измайловка Горьковской области. Когда ему исполнилось семнадцать, ещё шли бои под Сталинградом. Призванного в армию молодого бойца сначала повезли в Москву, но ни на один из фронтов западной части страны он не попал. Воинскую присягу рядовой Раков принял на Дальнем Востоке, который с самого начала войны стал с одной стороны кузницей резервов для действующей армии, с другой – постоянной угрозой открытия новой линии фронта. Япония, союзник гитлеровской Германии, хотя и соблюдала пакт о нейтралитете, бдительно следила за рубежами и расстановкой советских сил. Через три месяца после капитуляции Германии, 9 августа 1945 года началась Советско-Японская война, ставшая последней кампанией Второй мировой. Красная армия начала своё вторжение одновременно на трёх фронтах. Алексей Александрович Раков воевал на первом Дальневосточном фронте в 198-м кавалерийском полку 84-й отдельной кавалерийской Краснознаменной дивизии. Вместе с товарищами рядовой дошел до городского уезда Мулин (Муданьцзян), имевшего оперативно-стратегическое значение. По воспоминаниям ветерана, в очередном бою, в котором не досчитались многих бойцов, ему повезло. Оружейным огнём ему срезало толстые штанины брюк, чудом не повредив ноги. "Раков, ты в рубашке родился", - отметил подошедший к солдату майор медслужбы. Война закончилась 3 сентября, но демобилизовался Алексей Александрович только в феврале 1948-го. Он награждён орденом Отечественной войны, медалями "За победу над Японией" и многими другими. В родных краях он начал работать, сначала в колхозе, затем на лесозаводе, обзавелся семьей. В начале 60-х Алексей Александрович с женой и пятью детьми переехал в Упоровский район. Младшая дочь Елена родилась в Осеевой. В этой деревеньке супруги Раковы прожили 20 лет, Алексей Александрович до самой пенсии работал в колхозе "Колос" трактористом, его жена Александра Ивановна – дояркой.

Ирина Кургузова