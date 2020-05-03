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Тюменские четвероклассники вспомнили своих прадедов - фронтовиков и тружеников тыла

Общество, 19:27 03 мая 2020

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Проект "История Отечества в истории моей семьи" завершили ученики 4-го "Д" класса тюменской средней школы №70 "Сотворчество".

Творчество ребят и их родителей посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Вслух.ру".

Работа над проектом проходила в дистанционном формате. Дома, вместе с родителями, мальчишки и девчонки достали семейные альбомы и вспомнили историю своей семьи, связанную с Великой Отечественной войной.

Каждый из ребят записал аудиофайл с коротким рассказом о своем родственнике, который внес свой вклад в Великую Победу с оружием в руках или на трудовом фронте. К этому рассказу приложили фото своих родных, а также фото их медалей, документов и других семейных реликвий. Родители соединили эти материалы в один видеоряд.

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