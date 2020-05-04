Подарки к празднику вручили ветеранам в Нижнетавдинском районе
| Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте
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159 ветеранам Великой Отечественной войны Нижнетавдинского района вручили подарки к юбилею Победы, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда".
Поздравительную открытку от губернатора области Александра Моора и набор продуктов тюменских производителей каждому ветерану на дом доставили сотрудники Центра и волонтеры. Подарки вручали бесконтактным способом, соблюдая повышенные меры профилактики.