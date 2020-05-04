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Подарки к празднику вручили ветеранам в Нижнетавдинском районе

Общество, 11:43 04 мая 2020

КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

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159 ветеранам Великой Отечественной войны Нижнетавдинского района вручили подарки к юбилею Победы, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда".

Поздравительную открытку от губернатора области Александра Моора и набор продуктов тюменских производителей каждому ветерану на дом доставили сотрудники Центра и волонтеры. Подарки вручали бесконтактным способом, соблюдая повышенные меры профилактики.

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# ветераны Великой Отечественной войны , Нижнетавдинский район , подарки

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