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Жителям Тобольска предлагают присоединиться к акции "Победных 75"

Спорт, 14:03 04 мая 2020

департамент по культуре и туризму администрации Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска

Жителям Тобольска предлагают установить свой #РЕКОРДПОБЕДЫ, принять участие во всероссийской акции "Победных 75".

"Мы прожили под мирным небом 27 тысяч 375 дней, давайте сделаем вместе 27 тысяч 375 отжиманий в память о погибших, - рассказали в городском департаменте культуры и туризма. - Каждый участник акции делает столько отжиманий из упора лежа, сколько может, за каждый прожитый мирный день, снимает свой рекорд на видео и самостоятельно публикует видеоролик на стену с хештегом #РекордПобеды".

Данная акция направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни. На собственном примере тоболяки покажут, что в России не забыты такие понятия, как сила духа и единство. "Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки выиграли самую главную битву – Великую Отечественную войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с самими собой! Покажем всему миру, что в России растет поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!", - призвали организаторы акции.

Добавим, данная акция - не единственное спортивное мероприятие в Тобольске, приуроченное ко Дню Победы. Впервые в 2020 году 9 мая инициативной группой тоболяков будет проведена акция-забег "1945". Старт планируется в 5 часов от сквера "Декабристов" до обелиска "Вечный огонь", в 7 часов на площади Победы учащиеся общеобразовательных школ встретят "Рассвет Победы". Также в Тобольске пройдет традиционная, уже 71-я легкоатлетическая эстафета.

Анжела Лебедева

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# акция , День Победы , отжимание , рекорд Победы , Тобольск

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