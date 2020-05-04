Росгвардия приглашает на онлайн-концерт "Под знаменем Победы"

| Фото: Росгвардия во ВКонтакте | Фото: Росгвардия во ВКонтакте

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Онлайн-концерт "Под знаменем Победы" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне организует Росгвардия, сообщает пресс-служба ведомства.

Его участниками станут заслуженный артист России Сергей Маховиков, его супруга - популярная актриса театра и кино Лариса Шахворостова, а также творческие коллективы Росгвардии - ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии под управлением Александра Мещерякова, ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского под управлением Николая Железняка. За дирижерский пульт встанут Александр Мещеряков и Александр Суворов.

В ходе прямой трансляции участники концерта будут отвечать на вопросы зрителей. Свои вопросы в прямом эфире смогут задавать также военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

Онлайн-трансляция начнется 7 мая в 15 часов по московскому времени. Она будет доступна для просмотра на официальных страницах Росгвардии в социальной сети "Одноклассники", в Инстаграм, "ВКонтакте" и на видеохостинге YouTube.