Сотрудники Ембаевского музея издали книгу о фронтовиках-земляках

| Фото: Ембаевского сельского музея | Фото: Ембаевского сельского музея

Сотрудники Ембаевского сельского музея Тюменского района собрали, систематизировали материал о фронтовиках-земляках и выпустили книгу "Чтобы не забыть, надо помнить, чтобы помнить, надо знать!".

"Книга посвящена 75-летию Великой Победе, Году Памяти и Славы. Этот год - юбилейный и значимый для всей нашей Родины! А для нашего муниципального образования значим вдвойне. Впервые вышла в свет книга "Чтобы не забыть, надо помнить, чтобы помнить, надо знать!" - говорит директор музея Нэля Файзуллина.

В книгу вошли рассказы о фронтовиках живших в селах Ембаево, Яр, дер. Тураево. При подготовке сборника были использованы материалы из архива Ембаевского музея, биографические данные из книги "Солдаты Победы", информация с сайта Министерства обороны "Подвиг народа. Память народа". Сотрудники музея провели большую работу по сбору информации у родственников фронтовиков, которые представили музейщикам уникальные документы и фотографии.

Книга "Чтобы не забыть, надо помнить, чтобы помнить, надо знать!" издана при финансовой поддержке администрации Ембаевского сельского поселения. Каждый участник Великой Отечественной войны, проживающий в поселении, получит ее в подарок.

Тираж издания 560 экземпляров. Презентация книги состоится в Ембаевском музее после снятия режима самоизоляции, сказали сотрудники музея.

Анжела Лебедева