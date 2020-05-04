Трудовой десант привел в порядок памятник Герою Советского союза в Ялуторовском районе

| Фото: Центр культуры и досуга Ялуторовского района во ВКонтакте | Фото: Центр культуры и досуга Ялуторовского района во ВКонтакте

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Трудовой "Десант памяти" провел субботник по уборке территории памятника Героя СССР в деревне Осиновой 3 мая, сообщает Центр культуры и досуга Ялуторовского района.

По словам куратора проекта "Обелиски Победы" Ильяса Бакиева, из-за режима повышенной готовности, действующего в регионе, в уборке памятного места приняли участие три работника Асланинского передвижного культурного комплекса. Трудовая бригада со всеми средствами защиты, соблюдая санитарные требования безопасности, убрала сорную растительность, очистила памятник и мемориальную доску от пыли и грязи.

Памятник посвящен Тамерлану Каримовичу Ишмухаметову, который родился в деревне Осиновой 18 августа 1919 года. Он был командиром летающей "черной смерти". За боевые подвиги, Родина наградила его орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, восемью медалями, а в мае 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Над памятником добросовестно шефствуют учащиеся Асланинской школы и волонтерский отряд "Импульс".

Добавим, что к юбилейной дате Великой Победы территория памятника приобрела новый облик, за счет средств районного бюджета к ней проложено асфальтовое покрытие к прилегающей территории памятника.