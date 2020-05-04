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Более двадцати проектов организуют в Уватском районе накануне Дня Победы

Общество, 19:31 04 мая 2020

группа "В нашем районе помнят 1945" Уватского района во ВКонтакте | Фото: группа "В нашем районе помнят 1945" Уватского района во ВКонтакте

Более 20 проектов организуют в Уватском районе в честь 75-летия Великой Победы. Видеоконцерт местные артисты посвятят ветеранам Уватского района. В программу включат военные песни, стихи, сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Все выступления запишут, оформят в видеоролик и загрузят на официальный сайт района. В День Победы концерт будет доступен для просмотра.

К интерактивному поздравлению ветеранов присоединись и активисты района. Совместно с волонтерами еще один ролик-поздравление готовят представители СОНКО "Счастливы вместе", семейного клуба "Фрегат", Центра досуга и культуры, общественной организации "Дорожные акулы" и молодежной палаты.

Всего более 20 проектов организуют в Уватском районе в честь 75-летия Великой Победы. Все они пройдут в дистанционной форме. Например, для участия в акции "День Победы" нужно записать видеоролик с сольным или семейным исполнением песни "День Победы". Затем отправить видео с указанием информации об участниках на электронный адрес Ресурсно-методического центра: koshkarova.2014@bk.ru

Также организован флешмоб "Синий платочек". Необходимо спеть или исполнить вальс с синим платочком под одноименную песню Клавдии Шульженко и разместить видеозапись с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях. Кто не умеет танцевать вальс может посмотреть видеоуроки от хореографов районного дома культуры. Они размещаются в группе ВКонтакте "В нашем районе помнят 1945".

Подробнее об акциях можно ознакомиться в разделе "День Победы".

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# День Победы , Уватский район

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