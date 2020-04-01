Жителей юга региона предупреждают о непогоде на Первомай

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Облачную, дождливую и ветреную погоду обещают жителям юга Тюменской области синоптики 1 мая. Непогода может сказаться на вероятности возникновения ЧС, сообщает региональное управление МЧС.

По данным Тюменского ЦГМС 1 мая ожидается: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем порывы до 16-21 м/с, температура ночью +3,+8, днем +10,+15.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.