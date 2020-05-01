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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Моноинфекционный госпиталь Тобольска выписал первых пациентов, выздоровевших от COVID

Общество, 09:15 01 мая 2020

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть человек находились на лечении в областной больнице №3 в Тобольске с 19 апреля. После тестирования на предприятии у них выявили коронавирусную инфекцию. В стационар их доставили вертолетом в удовлетворительном состоянии.

В течение 10 дней пациенты прошли весь курс необходимого лечения. Заболевание протекало в легкой форме, кислородная поддержка не требовалась. После двух тестов с отрицательными результатами, их выписали.

В госпитале находятся три пациента, у которых взяты повторные анализы. Если тесты будут отрицательными, выздоровевших выпишут.

С карантина уже снято 782 человека, под наблюдением врачей областной больницы №3 находится 110 человек. По состоянию на 30 апреля подтверждено три случая заболевания коронавирусом: один пациент - из Вагая, два - из Увата. Заболевание протекает в легкой форме, они получают необходимое лечение в стационаре.

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# коронавирус , областная больница № 3

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