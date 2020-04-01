В Тюменской области разработан второй пакет мер поддержки бизнеса

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Второй пакет мер по поддержке предпринимателей утвержден в Тюменской области, рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Для отдельных категорий налогоплательщиков - организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года до 30 октября 2020 года: налог на имущество организаций и земельный налог

Воспользоваться отсрочкой смогут предприятия, осуществляющие торговлю непродовольственной группы товаров, а также это дополнительные ОКВЭДы: 68.20 (Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом) 68.22 (Аренда и управление собственным и арендованным нежилым имуществом, и ОКВЭД 68.32 (Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

"Данная мера принята, чтобы снизить нагрузку на арендодателей и на арендаторов. Мы уже видим, как одни предприятия договариваются с другими о том, чтобы перейти на проценты с товарооборота, что позволяет предприятиям справедливо разделить нагрузку в текущем периоде. Надеемся, что данная мера окажет этому дополнительное содействие", - сказал Пантелеев.

В Тюменской области дополнительно выделено 100 миллионов рублей на увеличение "Фонда микрофинансирования".

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредиты: до 1 млн рублей — без залога, до 2 млн рублей - с залогом на 3 года.

Еще 100 млн рублей направят на программу возмещения процентных ставок для предприятий, которые взяли кредиты в 2020 году. Компенсация будет в размере ключевой ставки Центробанка РФ.

"Уважаемые земляки, второй пакет мер был проработан благодаря тесному сотрудничеству с общественными организациями. Консультации, которые мы с вами проводим в онлайн. Надеемся, что и в дальнейшем формы поддержки будут прорабатываться совместно", - резюмировал Андрей Пантелеев.