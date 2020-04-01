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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Расширено участие российских частных клиник в борьбе с COVID-19

Общество, 17:05 30 апреля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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Правительство решило расширить участие частных медицинских учреждений в профилактике и лечении коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Для начала в девяти регионах чиновники выбрали 33 частные клиники. Им поручили медицинское наблюдение за 3,5 тыс. пожилых граждан. 30 апреля правительство решит, как распределить между этими регионами 577,5 млн рублей, выделенные на эти цели.

По словам Мишустина, Минтруд объявил новый конкурс среди частных медицинских организаций для участия в этом проекте. Премьер призвал губернаторов активно использовать возможности частных медучреждений, привлекая их к работе со старшим поколением.

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# коронавирус , Михаил Мишустин

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