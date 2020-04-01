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Запсибкомбанк помогает тюменским больницам

Общество, 17:25 30 апреля 2020

Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

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Запсибкомбанк активно поддерживает крупные медицинские учреждения Тюменской области, с которыми взаимодействует на протяжении многих лет, сообщает финансовое учреждение.

В середине апреля банк организовал доставку на Станцию скорой медицинской помощи и в Областную клиническую больницу № 1 партии товаров первой необходимости и защитных изделий для всего медицинского персонала.

В ближайшее время банк осуществит поставку масок, защитных костюмов и бутилированной воды клиникам не только Тюмени, но и области. Для дополнительного обеспечения необходимыми средствами защиты и оперативного реагирования на запросы больниц сотрудничество с медицинскими учреждениями организовано на постоянной основе.

"Сегодня в нашем регионе принимаются все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Мы понимаем, как высока сейчас потребность у медицинских учреждений в защитных масках, костюмах и других необходимых средствах. Как один из крупнейших региональных банков мы не могли не оказать помощь учреждениям здравоохранения, которые сейчас находятся в эпицентре событий. Очевидно, что в такой ситуации никто не может быть равнодушным. Только активное участие и помощь, организованная совместными усилиями, помогут остановить распространение заболеваемости в родном регионе и в стране в целом", - прокомментировал вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.

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# Запсибкомбанк

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