В Тюмени рассказали о приеме документов на зачисление в первый класс в условиях самоизоляции

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Родители будущих тюменских первоклассников могут подать заявление о зачислении в школу через личный кабинет на сайте Госуслуг. Об этом заявил директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов, который рассказал о корректировке правила приема документов в детские сады и школы во время режима самоизоляции.

"Школы не могут сейчас в массовом режиме принимать родителей, - пояснило он, - но эти заявления будут зафиксированы, родители – уведомлены об этом. После того, как будут сняты ограничительные меры, школы будут ждать полный пакет документов".

Директор городского департамента образования порекомендовал родителям, которые хотели бы перевести из одной школы Тюмени в другую учащихся старших классов – со 2 по 11, пока воздержаться от активных действий.

"Конечно, есть какие-то экстренные обстоятельства, как переезд, например, и школы будут принимать такие заявления, - отметил он. – Прежде всего, нас беспокоят дети, обучающиеся в 9 и 11 классах, тем более что есть определенные изменения и перерыв образовательной программе, дистанционное обучение. В исключительном порядке такие заявления мы со школами и родителями будем принимать, отрабатывать , но с учетом тех ограничительных мер, которые в настоящий момент нам предписаны".