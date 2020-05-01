Тюменцы могут поддержать врачей в период пандемии

| Фото: стопкоронавирус72.рф | Фото: стопкоронавирус72.рф

Поддержать врачей в период пандемии может любой житель Тюменской области. В столь сложный для всего мира период, когда каждая страна борется с коронавирусом, на первый план выходят заслуги настоящих героев – врачей, медсестер, санитаров. Сотни сотрудников больниц вынуждены расстаться с семьями, попрощаться с привычным рабочим графиком и нормальным отдыхом, чтобы защитить жителей региона от новой инфекции.

Одним из первых в социальных сетях появилось проникновенное видео тюменского врача-ординатора Ольги Савицкой. Девушка выразила своим коллегам благодарность за их труд. Так зародилась акция #спасибодоктор.

Поддержать медиков может любой желающий. На сайте Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса стопкоронавирус72.рф появилась вкладка, где можно написать слова поддержки.