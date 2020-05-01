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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Семь новых случаев COVID-19 диагностировали в Тюменской области за сутки

Общество, 12:47 01 мая 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Далее в сюжете Количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 442 человек

Семь случаев заражений коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Свердловской области прирост составил 232 человека, в Челябинской - 44, в Югре - 18, на Ямале - 51, в Курганской области – пять.

Всего в России за сутки подтверждено 7 тыс. 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Отмечено 96 летальных исходов, полностью выздоровели 1 тыс. 601 человек.

Наибольшее количество заболевших отмечено в Москве - 3 тыс. 561, Московской области - 797, в Санкт-Петербурге - 349, в Свердловской области – 232, в Нижегородской области – 179.

Всего по данным на 1 мая в России зарегистрировано 114 тыс. 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 тыс. 169 летальных исходов, выздоровели 13 тыс. 220 человек.

Любовь Голышева

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# коронавирус , статистика

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