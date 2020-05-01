Количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 442 человек

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

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442 случая COVID-19 зафиксировано в Тюменской области с начала пандемии. Прирост за минувшие сутки составил 7 заболевших.

1 мая выписан еще 31 человек. Всего в регионе выздоровели 140 человек, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

По данным на 1 мая лечение продолжают 299 пациентов, у большинства из них болезнь протекает в легкой форме. Среди зараженных коронавирусом – десять детей. Они получают всю необходимую медпомощь в стационарах Тюмени. Их состояние удовлетворительное. Шесть тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период в регионе 3 человека скончались. Все погибшие – это пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями.

В настоящее время в обсерваторе находятся 99 человек, из них 17 детей разного возраста. На перевахтовке в 10 учреждениях находятся 869 человек. На самоизоляции – 2 тыс. 751 человек. Под наблюдением медиков находятся 2 тыс. 241 контактных.

За сутки лабораториями Тюменской области проведено 3 тыс. 210 исследований на COVID-19.