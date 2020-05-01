Александр Моор призвал соблюдать режим самоизоляции в майские праздники

| Фото: Со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: Со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Не забывать о режиме самоизоляции в майские выходные призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram. Свое обращение он дополнил фоторепортажем из инфекционной больницы.

"Посмотрите на эти фотографии, прежде чем выходить на улицу и договариваться с друзьями о поездке на шашлыки. Число заболевших жителей Тюменской области перевалило за четыре сотни. Среди зараженных - 10 детей, а шестеро наших земляков подключены к аппаратам ИВЛ. Давайте уважать труд медиков и не пополнять печальную статистику. От коронавируса пока нет вакцины, поэтому самоизоляция - лучшее средство защиты", - напомнил Александр Моор.