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Александр Моор призвал соблюдать режим самоизоляции в майские праздники

Губернатор, 16:08 01 мая 2020

Со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: Со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Не забывать о режиме самоизоляции в майские выходные призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram. Свое обращение он дополнил фоторепортажем из инфекционной больницы.

"Посмотрите на эти фотографии, прежде чем выходить на улицу и договариваться с друзьями о поездке на шашлыки. Число заболевших жителей Тюменской области перевалило за четыре сотни. Среди зараженных - 10 детей, а шестеро наших земляков подключены к аппаратам ИВЛ. Давайте уважать труд медиков и не пополнять печальную статистику. От коронавируса пока нет вакцины, поэтому самоизоляция - лучшее средство защиты", - напомнил Александр Моор.

Со страницы Александра Моора во ВКонтакте Со страницы Александра Моора во ВКонтакте Со страницы Александра Моора во ВКонтакте Со страницы Александра Моора во ВКонтакте Со страницы Александра Моора во ВКонтакте Со страницы Александра Моора во ВКонтакте ﻿

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# Александр Моор , здравоохранение , коронавирус

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