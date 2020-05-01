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Штаб помощи "Мы вместе" в майские праздники работает в штатном режиме

Общество, 18:21 01 мая 2020

Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Штаб помощи "Мы вместе" в период майских праздников будет работать в штатном режиме.

Как рассказала заместитель руководителя Штаба "Мы вместе" Алена Дюрягина, несмотря на праздники, волонтеры продолжат свою работу.

"В связи с тем, что режим повышенной готовности был продлен до 12 мая, наш штаб тоже продолжает свою работу. Мы продолжим доставлять необходимые продукты и лекарства в штатном режиме, до 12 мая, без выходных" - подчеркнула она.

Напомним, в условиях сложившейся в стране пандемической ситуации, тюменцев просят не покидать свои квартиры и дома без острой необходимости.

А если пожилым, маломобильным родственникам или знакомым нужна помощь, то можно сообщить об этом на номер 8-800-200-34-11. Волонтеры Штаба помощи "Мы вместе" помощи привезут им необходимые продукты и лекарства.

Любовь Голышева

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# волонтеры , коронавирус

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