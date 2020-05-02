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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Владимир Якушев госпитализирован с COVID-19

Общество, 00:08 02 мая 2020

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

У министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева диагностирована коронавирусная инфекция. Его госпитализируют в одну из клиник.

Диагноз коронавирус подтвержден результатом компьютерной томографии.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - проинформировал Владимир Якушев.

Исполняющим обязанности министра назначен Никита Стасишин.

РИА Новости напоминает, что накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин.

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# Владимир Якушев

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