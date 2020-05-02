Владимир Якушев госпитализирован с COVID-19
| Фото: Минстрой РФ
У министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева диагностирована коронавирусная инфекция. Его госпитализируют в одну из клиник.
Диагноз коронавирус подтвержден результатом компьютерной томографии.
"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - проинформировал Владимир Якушев.
Исполняющим обязанности министра назначен Никита Стасишин.
РИА Новости напоминает, что накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин.