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Александр Моор пожелал Владимиру Якушеву скорейшего выздоровления

Губернатор, 12:40 02 мая 2020

Фото пресс-службы Минстроя

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Скорейшего выздоровления пожелал губернатор Тюменской области Александр Моор министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву и призвал жителей региона присоединиться к поддержке.

"У Владимира Якушева подтвердили коронавирус. Знаю, как ответственно он относится к работе - даже находясь в больнице, остается на связи. Желаю ему скорейшего выздоровления, думаю, что в этом меня поддержат все жители Тюменской области", - написал Александр Моор в личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Напомним, у главы Минстроя диагноз COVID-19 подтвержден результатом компьютерной томографии. Сейчас он находится в одной из клиник.

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# Александр Моор , Владимир Якушев

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