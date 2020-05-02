Александр Моор: ситуация в регионе стабильная и прогнозируемая

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Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области находится на постоянном контроле.

Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в интервью телеканалу "Звезда". Он подчеркнул, что если санитарно-эпидемиологическая обстановка будет позитивной, ограничительные меры будут постепенно снимать.

Глава прокомментировал свою позицию по введению в регионе режима повышенной готовности и ограничении деятельности большинства организаций и компаний. Он подчеркнул, что сегодня в области поэтапно возобновляется работа предприятий ряда отраслей экономики с обязательным условием соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также выполнение необходимых мер, обеспечивающих безопасность и защищенность персонала этих предприятий и населения.

"Сегодня в реестре десять тысяч организаций с количеством работающих около трехсот тысяч человек. Надеюсь, мы нашли определенный баланс между ограничительными мерами и возможностью нашим предприятиям работать", – отметил глава региона.

Автор программы "Между тем" Наталия Метлина поинтересовалась, как в области заботятся о людях старшего поколения и действуют ли какие-то ограничения для них.

Губернатор сообщил о введенном 28 марта режиме самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания.

"Мы понимали, что это группа риска и единственный способ снизить риск заражения – это минимизация контактов. Такой строгий режим себя оправдал. По оценке динамики заболевания, 16% из заболевших – люди старше 65 лет", – подчеркнул он.

Александр Моор добавил, что этим категориям жителей сделаны региональные выплаты в размере двух тысяч рублей. Еще две тысячи будут перечислены им за период с 1 по 11 мая, на время продления режима самоизоляции.

Александр Моор рассказал о непростом периоде работы по подготовке к приему эвакуированных из Уханя в феврале 2020 года и перепрофилировании санатория "Градостроитель" в первый обсервационный госпиталь.

"Была высокая ответственность перед земляками,чтобы не допустить заноса на территорию инфекции, обеспечить безопасность и людям, прибывающим к нам, и сотрудникам госпиталя. За двое суток мы должны были создать единый коллектив, подготовить все необходимое для размещения наших соотечественников. Опыт, который мы получили, бесценен. Наши медики, которые первыми тогда прошли этот путь, сегодня работают в моноинфекционных госпиталях и свои знания и опыт передают другим", – сообщил он.

Завершая интервью, губернатор напомнил о продлении режима повышенной готовности до 11 мая и призвал всех соблюдать меры безопасности и ограничить контакты с окружающими.

"Мы все хотим, чтобы началось ослабление ограничительных мер, чтобы мы вернулись к нормальной жизни, и эти две недели будут определяющими. Если мы позволим себе расслабиться, позволим себе нарушать правила, то можем получить увеличение количества заболеваний. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте режим самоизоляции", – резюмировал Александр Моор.