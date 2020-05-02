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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

16 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

Общество, 13:42 02 мая 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы

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16 новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Тюменской области за минувшие сутки.

Всего в России зафиксировано 9 тыс. 623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Самый большой прирост зараженных в Москве - 5 тыс. 358. В Свердловской области выявлен 81 случай, в Челябинской - 30, в Курганской области - 4, в Югре - 9, на Ямале - 43, сообщает оперативный штаб Москвы.

Из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки в России зафиксировано 57 летальных исходов, полностью выздоровели 1 тыс. 793 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 124 тыс. 54 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 тыс. 222 летальных исхода, выздоровели 15 тыс. 13 человек.

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