  • 2 мая 20202.05.2020суббота
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В регионе проверяют работу объектов торговли

Общество, 14:22 02 мая 2020

Тюменская линия

Далее в сюжете Число случаев COVID-19 в Тюменской области выросло до 458

39 нарушителей правил торговли в режиме повышенной готовности привлекли к ответственности в Тюменской области.

Об этом рассказал директор департамента потребительского рынка Александр Сидоров. Он подчеркнул, что для нарушителей предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Если нарушение повлекло вред здоровью граждан, размер штрафа может увеличиться до миллиона рублей.

Всего в регионе на соответствие санитарным нормам обследовано 65 объектов торговли, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Сидоров , проверки , режим повышенной готовности , торговля

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 02.05.2020Галина Шарухо напомнила тюменцам об опасности клещей
14:47 02.05.2020Молодогвардейцы передадут георгиевские ленточки посетителям и сотрудникам МФЦ
14:36 02.05.2020Число случаев COVID-19 в Тюменской области выросло до 458
14:22 02.05.2020В регионе проверяют работу объектов торговли