В регионе проверяют работу объектов торговли

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39 нарушителей правил торговли в режиме повышенной готовности привлекли к ответственности в Тюменской области.

Об этом рассказал директор департамента потребительского рынка Александр Сидоров. Он подчеркнул, что для нарушителей предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Если нарушение повлекло вред здоровью граждан, размер штрафа может увеличиться до миллиона рублей.

Всего в регионе на соответствие санитарным нормам обследовано 65 объектов торговли, сообщает оперативный штаб Тюменской области.