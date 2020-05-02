Число случаев COVID-19 в Тюменской области выросло до 458

пресс-служба мэра и правительства Москвы пресс-служба мэра и правительства Москвы

Еще на 16 человек увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией в Тюменской области по данным на 2 мая. Общее число заразившихся составило 458 человек.

За минувшие сутки выздоровел 21 человек. Всего в регионе болезнь победили 161 пациент. Трое человек скончались, это пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями. Продолжают лечение 294 пациентов, у большинства болезнь протекает в легкой форме.

Среди зараженных коронавирусом – 10 детей. Они получают всю необходимую медпомощь в стационарах Тюмени. Их состояние удовлетворительное.

Шесть тяжелых пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе остаются 88 человек. На перевахтовке в 10 учреждениях находятся 869 человек. Под медицинским наблюдением на обязательной самоизоляции - 5 тыс. 48 человек.

Расширилось число лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19. Сейчас их в регионе 13. К областным больницам, перинатальному центру и учреждениям Роспотребнадзора присоединился Многопрофильный консультативно-диагностический центр. Из частных центров исследования проводят "Доктор Арбитайло", госпиталь "Мать и дитя". Также к ним присоединились медорганизации, выполняющие исследования на базе "Инвитро-Урал". Они обследуют пациентов без признаков ОРВИ, желающих за свои средства проверить, являются ли они носителями вируса.

Всего в регионе за сутки изучено 6 тыс. 955 проб на COVID-19. За весь период в Тюменской области обследовано 58 тыс. 111 человек.