На Ялуторовском молочном комбинате приняты все меры для профилактики распространения COVID-19

Фото пресс-службы компании Danone Фото пресс-службы компании Danone

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Ялуторовский молочный комбинат компании Danone строго следует принятым в регионе требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Доставка сотрудников на работу и домой осуществляется только на арендованном компанией транспорте. Все документы о приемке сырья и продукции, отгрузке и пропусках для большегрузных машин оформляются в электронном виде. Поэтому водителям нет необходимости выходить из машины.

В столовой установлена строгая очередность, организовано зонирование пространства - столы расставлены на расстоянии двух метров друг от друга.

Работники не встречаются друг с другом в пересменку - двухчасовой перерыв для санитарной обработки всех помещений позволяет полностью обеспечить отсутствие контактов. Все сотрудники обеспечены средствами для обработки рук, перчатками, масками.