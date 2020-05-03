  • 3 мая 20203.05.2020воскресенье
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На Ялуторовском молочном комбинате приняты все меры для профилактики распространения COVID-19

Общество, 10:15 03 мая 2020

Фото пресс-службы компании Danone

Далее в сюжете Тюменцы поборются за звание лучшего знатока истории Великой Победы

Ялуторовский молочный комбинат компании Danone строго следует принятым в регионе требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Доставка сотрудников на работу и домой осуществляется только на арендованном компанией транспорте. Все документы о приемке сырья и продукции, отгрузке и пропусках для большегрузных машин оформляются в электронном виде. Поэтому водителям нет необходимости выходить из машины.

В столовой установлена строгая очередность, организовано зонирование пространства - столы расставлены на расстоянии двух метров друг от друга.

Работники не встречаются друг с другом в пересменку - двухчасовой перерыв для санитарной обработки всех помещений позволяет полностью обеспечить отсутствие контактов. Все сотрудники обеспечены средствами для обработки рук, перчатками, масками.

Фото пресс-службы компании Danone Фото пресс-службы компании Danone ﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:42 03.05.202037 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки
12:15 03.05.2020Cтроительство социальных объектов в регионе идет по графику
11:43 03.05.2020Тюменцы поборются за звание лучшего знатока истории Великой Победы
10:15 03.05.2020На Ялуторовском молочном комбинате приняты все меры для профилактики распространения COVID-19