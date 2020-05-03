Тюменцы поборются за звание лучшего знатока истории Великой Победы

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Авторский квиз в честь Великой Победы от Интеллектуального движения Тюменской области состоится 9 мая в 16 часов. Об этом сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Игра пройдет в режиме реального времени на онлайн платформе Myquiz.ru. Побороться за звание лучшего знатока истории приглашают всех желающих. Участие бесплатное, победители получат фирменные кружки от организаторов.

Игрокам нужно будет максимально быстро и правильно ответить на 30 вопросов об истории войны и ее героях. За 20 секунд игроки выбирают правильный ответ из трех предложенных. Руководитель Интеллектуального движения Тюменской области и автор квиза Олег Войкин рассказал, что в этом году выделил отдельный блок вопросов о наших земляках — героях войны, чтобы каждый участник смог узнать для себя что-то новое о своем регионе.

Победители получат не только подарки. Баллы, набранные в квизе, станут частью турнирной таблицы онлайн-чемпионата "Кубок Короны". Новые игроки смогут присоединиться к интеллектуальному турниру и побороться за призы кубка, а у опытных участников турнира баллы суммируются с набранными очками в других играх.