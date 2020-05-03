37 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

37 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за сутки. По данным на 3 мая, всего в России зафиксировано 10 тыс. 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в стране зафиксировано 58 летальных исходов. Полностью выздоровели 1 тыс. 626 человек.

Наибольшее число зараженных - в Москве - 5 тыс. 948 человек, Московской области - 822 человека, Санкт-Петербурге - 295 человек.

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован 51 случай заражения, в ХМАО - 35 случаев, в Свердловской области - 75, в Челябинской - 63, в Курганской области - 2 случая.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 тыс. 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 тыс. 280 летальных исходов, выздоровели 16 тыс. 639 человек.