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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

37 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 12:42 03 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

37 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за сутки. По данным на 3 мая, всего в России зафиксировано 10 тыс. 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в стране зафиксировано 58 летальных исходов. Полностью выздоровели 1 тыс. 626 человек.

Наибольшее число зараженных - в Москве - 5 тыс. 948 человек, Московской области - 822 человека, Санкт-Петербурге - 295 человек.

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован 51 случай заражения, в ХМАО - 35 случаев, в Свердловской области - 75, в Челябинской - 63, в Курганской области - 2 случая.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 тыс. 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 тыс. 280 летальных исходов, выздоровели 16 тыс. 639 человек.

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# коронавирус

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