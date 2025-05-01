Сильный ветер и заморозки ожидаются в Тюменской области
Сильный ветер и заморозки, по данным Тюменского ЦГМС, ожидаются на юге Тюменской области 25 мая.
Ветер обещают северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, а в некоторых районах опустится до минус 5 градусов.
В МЧС России по Тюменской области просят жителей соблюдать правила безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций звонить по единому телефону 112.