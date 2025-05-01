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В Тюмени дали старт автомотопробегу "Невидимая сторона Победы"

Общество, 18:04 24 мая 2025

тг-канал главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: тг-канал главы Тюмени Максима Афанасьева

Автомотопробег "Невидимая сторона Победы" стартовал с площади Борцов Революции в Тюмени 24 мая. Его приурочили к 80-летию Победы и памяти выдающегося земляка – генерал-лейтенанта Павла Фитина, руководившего советской внешней разведкой с 1939 по 1946 годы.

Инициатива нашла поддержку у тюменских членов мотоклуба "Ночные волки", ветеранов госбезопасности, депутатов и представителей органов власти.

"Таким необычным способом организаторы стремятся рассказать россиянам о подвиге знаменитого земляка. Кроме того, участники привезут в школы специальные тематические наборы документов с книгами, фильмами и материалами о жизни и работе легендарного разведчика", - рассказал в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев.

тг-канал главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: тг-канал главы Тюмени Максима Афанасьева

Участники пробега проедут через семь регионов страны, включая места, где формировалась личность Фитина: Тюменскую, Курганскую, Челябинскую, Нижегородскую, Московскую области и Республику Татарстан.

Кульминация мероприятия состоится 30 мая в Москве у памятника Фитину на Остоженке, дом № 51.

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# Великая Победа , Максим Афанасьев , мотопробег

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